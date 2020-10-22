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  22 октября 2020
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В мире число зараженных COVID-19 превысило 41 млн

CentralAsia (CA) -  Количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 41 миллион. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

На данный момент в 189 странах и территорий мира зарегистрировано 41 148 042 случая заражения COVID-19, скончались более 1 млн 130 тыс. человек.

Большинство зараженных и скончавшихся приходится на США — 8,3 млн (скончались более 222 тыс. человек), Индию — 7,6 млн (число скончавшихся — 115,9 тыс.) и Бразилию — 5,2 млн (умерли 155,4 тыс. человек).

Также за последние сутки в двух странах Евросоюза — Испании и Франции число зараженных превысило 1 миллион человек.

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