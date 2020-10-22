9,5 тыс жителей Туркменистана с двойным гражданством подали заявки на получение загранпаспортов, - замглавы МИД РФ

CentralAsia (TM) - Москва и Ашхабад успешно реализуют вопрос выдачи загранпаспортов жителям Туркменистана, имеющим туркменское и российское гражданство, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Туркменистанская сторона в соответствии с договоренностями на высшем уровне запустила в августе 2019 года процесс паспортизации бипатридов, приобретших этот статус после 2003 года. Согласно информации туркменов, по состоянию на август сего года выдано 1,4 тыс. паспортов. Всего таких заявок 9,5 тыс.", - сообщил Руденко, выступая в Госдуме.

Как передает Интерфакс, российский политик отметил, что точное количество людей в Туркменистане, которые попадают под категорию бипатридов, неизвестно, так как "не все из них желают обнародовать" такие данные.

"Тем не менее, процесс положительный с 2019 года идет. Сейчас динамика немного осложнилась, поскольку коронавирусная инфекция - хотя ее так не называют, ее нет в Туркменистане - в связи с эпидемией процесс выдачи загранпаспортов туркменских для выезда за границу для бипатридов притормозился, но, тем не менее, есть явная динамика, явные перспективы", - сообщил замглавы МИД РФ.

Он выразил уверенность в том, что с улучшением эпидемиологической ситуации в Туркменистане этот процесс ускорится "Руководство страны и МИД РФ этот вопрос контролируют, так будет и дальше, пока этот вопрос не будет решен окончательно", - подчеркнул Руденко.

Замминистра напомнил, что еще в 2003 году Туркменистан принял решение о прекращении института двойного гражданства, противоречащее российско-туркменским договоренностям по этому вопросу. "Под вопрос, таким образом, ставились интересы бипатридов, в первую очередь россиян, получивших российское гражданство с 2003 года, их права на свободное передвижение в Россию. Для этого требовалось получить загранпаспорт Туркменистана и, соответственно, выход из российского гражданства", - добавил он.

Россия и Туркменистан в 1993 году подписали соглашение о двойном гражданстве, но в 2003 году российские власти согласились прекратить действие этого документа, подписав соответствующий протокол. Отсутствие соглашения не позволяло гражданам Туркменистана обращаться за получением российского гражданства, но, как полагали в Москве, его должны были сохранить те, кто его уже получил. Однако на практике Ашхабад после подписания протокола начал настаивать на том, чтобы от второго гражданства отказались даже те, кто получил его раньше. Тогда в Госдуме РФ отказались ратифицировать протокол, а МИД России заявил, что, пока этого не произошло, соглашение 1993 года сохраняет силу. Поэтому выдачу паспортов соотечественникам посольство РФ продолжало и после 2003 года.

При этом, в 2008 году в Туркменистане приняли новую конституцию, по которой "за гражданином Туркменистана не признается гражданство другого государства", а в 2013 году еще и произвели замену загранпаспортов. Чтобы получить документ нового образца, было необходимо предъявить справку об отсутствии второго гражданства, что ставило россиян перед крайне непростым выбором. У Туркменистана действует безвизовое соглашение лишь с одной страной - Турцией, а значит, для выезда в Россию (равно как и в соседние Узбекистан, Казахстан, Азербайджан) отказавшимся от российского гражданства пришлось бы получать визу.