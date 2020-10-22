Туркменских студентов вывезут из Татарстана спецрейсом

CentralAsia (TM) - Чартерный рейс авиакомпании «Туркменистан» из Казани в Туркменабат, запланированный на 28 октября, доставит на Родину застрявших в Республике Татарстан Российской Федерации из-за пандемии коронавируса граждан Туркменистана.

Рейс будет выполнен на дальнемагистральном самолете Boeing 777-200LR и вывезет 277 граждан, сообщает международный журнал «Atavatan Türkmenistan».

Данный рейс организуется по распоряжению правительства Туркменистана.

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), все граждане Туркменистана, прибывшие чартерным рейсом из России, пройдут обязательный двухнедельный карантин.