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  22 октября 2020
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Туркменских студентов вывезут из Татарстана спецрейсом

CentralAsia (TM) -  Чартерный рейс авиакомпании «Туркменистан» из Казани в Туркменабат, запланированный на 28 октября, доставит на Родину застрявших в Республике Татарстан Российской Федерации из-за пандемии коронавируса граждан Туркменистана.

Рейс будет выполнен на дальнемагистральном самолете Boeing 777-200LR и вывезет 277 граждан, сообщает международный журнал «Atavatan Türkmenistan».

Данный рейс организуется по распоряжению правительства Туркменистана.

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), все граждане Туркменистана, прибывшие чартерным рейсом из России, пройдут обязательный двухнедельный карантин.

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