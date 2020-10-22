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  22 октября 2020
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Туркменистан вывозит своих граждан из Казахстана

CentralAsia (TM) -  Туркменистан организует возвращение домой своих граждан, застрявших в Казахстане и Кыргызстане из-за пандемии коронавируса, передает туркменское издание "Ориент".

"30 октября 2020 года 100 граждан Туркменистана, временно пребывающих в Республике Казахстан, вернутся на родину через контрольно-пропускной пункт "Гарабогаз" и будут размещены на двухнедельный карантин в полевом госпитале, развернутом на территории этого КПП и госпитале города Гарабогаз", - говорится в сообщении.

По данным издания, 16 туркменских граждан и два гражданина Афганистана, имеющие вид на жительство в Туркменистане, вылетят рейсом Бишкек – Ташкент на самолете авиакомпании "Узбекистан". Эта группа граждан 2 ноября доедет на автобусе из Ташкента до КПП "Олот – Фарап" на туркмено-узбекской границе, где перейдет на территорию Туркменистана. Прибывшие будут помещены на 14 дней в карантинный центр, организованный во вспомогательном здании дорожно-транспортного управления администрации Лебапской области.

По официальных данным, в Туркменистане случаев коронавируса не зарегистрировано.

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