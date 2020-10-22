[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В онлайн-формате прошло заседание Совместного комитета по сотрудничеству между Туркменистаном и ОАЭ

CentralAsia (TM) -  Накануне, 21 октября, состоялось третье заседание Совместного комитета по сотрудничеству между Туркменистаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами в формате видеоконференции, сообщает МИД Туркменистана.

Делегация Туркменистана была возглавлена министром иностранных дел Рашидом Мередовым, делегацию ОАЭ представлял министр иностранных дел и международного сотрудничества Шейх Абдулла бин Зайед Аль Нахайян.

В ходе встречи детально обсуждались торгово-экономические отношения между двумя странами. Выражена заинтересованность обеих стран в расширении сотрудничества между государственными и частными структурами, совершенствовании инвестиционного климата. Рассматривались вопросы привлечения и развития транспортного потенциала Туркменистана и ОАЭ, а именно задействование возможностей морского, железнодорожного и воздушного транспорта, использование портовой инфраструктуры для продвижения двусторонних и многосторонних торгово-экономических отношений. Была отмечена значимость Всемирной выставки «ЭКСПО-2020», в которой Туркменистан намерен принять активное участие. Туркменистан открыт к сотрудничеству по реализации энергетических и инфраструктурных проектов, в частности по строительству газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.

В контексте значимости «зеленой экономики» была выражена заинтересованность Туркменистана к расширению взаимодействия в рамках Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

По итогам переговоров стороны подписали Протокол третьего заседания Совместного комитета по сотрудничеству между Туркменистаном и ОАЭ.

print
  • В США на президентских выборах досрочно проголосовали 35 млн человек
  • В Ташкенте от коронавируса в возрасте 46 лет скончался первый замглавы области
  • 9,5 тыс жителей Туркменистана с двойным гражданством подали заявки на получение загранпаспортов, - замглавы МИД РФ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com