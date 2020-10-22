В онлайн-формате прошло заседание Совместного комитета по сотрудничеству между Туркменистаном и ОАЭ

CentralAsia (TM) - Накануне, 21 октября, состоялось третье заседание Совместного комитета по сотрудничеству между Туркменистаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами в формате видеоконференции, сообщает МИД Туркменистана.

Делегация Туркменистана была возглавлена министром иностранных дел Рашидом Мередовым, делегацию ОАЭ представлял министр иностранных дел и международного сотрудничества Шейх Абдулла бин Зайед Аль Нахайян.

В ходе встречи детально обсуждались торгово-экономические отношения между двумя странами. Выражена заинтересованность обеих стран в расширении сотрудничества между государственными и частными структурами, совершенствовании инвестиционного климата. Рассматривались вопросы привлечения и развития транспортного потенциала Туркменистана и ОАЭ, а именно задействование возможностей морского, железнодорожного и воздушного транспорта, использование портовой инфраструктуры для продвижения двусторонних и многосторонних торгово-экономических отношений. Была отмечена значимость Всемирной выставки «ЭКСПО-2020», в которой Туркменистан намерен принять активное участие. Туркменистан открыт к сотрудничеству по реализации энергетических и инфраструктурных проектов, в частности по строительству газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.

В контексте значимости «зеленой экономики» была выражена заинтересованность Туркменистана к расширению взаимодействия в рамках Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

По итогам переговоров стороны подписали Протокол третьего заседания Совместного комитета по сотрудничеству между Туркменистаном и ОАЭ.