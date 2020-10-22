Сколько рабочих мест отберут у людей роботы к 2025 году?

CentralAsia (CA) - Цифровизация бизнеса приведет к потере 85 млн рабочих мест в 26 странах мира, предупреждают эксперты Всемирного экономического форума в докладе «The Future of Jobs 2020». Это произойдет уже в 2025 году. К этому времени компании будут делить поровну работу между людьми и роботами, пишет газета.ru.



По словам управляющего директора ВЭФ Саадии Захиди, пандемия коронаивруса ускорила появление того, что считалось будущим рынка труда.



Она утверждает, что растущая автоматизация операций и последствия рецессии, вызванные коронакризисом, усилили неравенство на рынке труда. Пандемия также свела на нет прирост занятости, наметившийся после финансового кризиса 2007-2008 годов. «Окно возможностей, которое создают эти изменения для бизнеса, быстро закрывается», - сказала Захиди.



В докладе ВЭФ отмечается, что текущая ситуация с пандемией и цифровые технологии создали для рынка труда во всем мире «ситуацию двойного разрушения».



А хорошая новость состоит в том, что за тот же период, то есть к 2025 году, может появиться примерно 97 млн рабочих мест. Они будут адаптированы к новому разделению функционала между людьми и роботами. Несмотря на то что количество новых рабочих мест превысит количество сокращенных, темпы прироста вакансий на рынке труда замедлятся, передает издание.



Исследование ВЭФ основано на результатах опроса топ-менеджеров 300 глобальных компаний в различных отраслях экономики и социальной сферы. Общее количество занятых в этих компаниях — 8 миллионов человек.



Менеджеры 43% компаний, участвовавших в опросе ВЭФ, утверждают, что действительно готовятся сокращать некоторое количество сотрудников в связи с внедрением новейших технологий.



Еще 41% опрошенных заявили, что будут активнее прибегать к помощи подрядчиков для выполнения ряда специализированных функций, а треть опрошенных планируют наращивать штат сотрудников для их интеграции с технологиями.



«К 2025 году компании будут делить поровну работу между людьми и машинами», - отмечается в исследовании.



Машины будут фокусироваться в основном на обработке данных, выполнении административных заданий и рутинных операций, необходимых для «белых воротничков».



Новые рабочие места будут появляться в различных сегментах «экономики ухода» (care economy), в высокотехнологичных отраслях, а также в сфере создания контента. Кроме того, ожидается рост спроса на сотрудников, которые смогут трудиться в сфере возобновляемых источников энергии, облачных вычислений и разработки новых продуктов.



Примерно половине сотрудников компаний, которые сохранят свои позиции к 2025 году, скорее всего, потребуется профессиональная переподготовка, отмечают эксперты ВЭФ. При этом 66% работодателей утверждают, что понимают важность повышения квалификации сотрудников и рассчитывают окупить инвестиции в кадры.



«В будущем мы увидим, что наиболее конкурентоспособными окажутся те компании, которые много средств инвестировали в человеческий капитал, в навыки и компетенции сотрудников», - отметила Захиди.



Как уточняется в документе ВЭФ, уже сейчас все большее количество людей ищут работу в полностью новых для них сферах деятельности. Примерно половина людей, пришедших в сферу искусственного интеллекта в последние пять лет, ранее были заняты в совершенно других сегментах экономики. Например, в сфере продаж эта доля составляет 75%, создания контента — 72%, в инженерной сфере — 67%.



Ключевыми навыками для сотрудников компаний в будущем станет наличие критического мышления, способности к анализу. Уже в 2020 году особую важность для сотрудников приобрели способность к самоорганизации, гибкость и стрессоустойчивость.