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  22 октября 2020
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Фонд первой леди Узбекистана участвует в проекте по мониторингу загрязнения воздуха

CentralAsia (UZ) -  Фонд Zamin, возглавляемый супругой президента Узбекистана Зироат Мирзиёевой, поддержит проект по автоматизации мониторинга загрязнения воздуха в стране, сообщает пресс-служба фонда.

Планируется, что инициатива будет реализована в три этапа. На сегодняшний день реализован первый этап проекта, в рамках которого 63 пункта наблюдения объединены в единый аналитический центр. Результаты мониторинга размещаются на общедоступной онлайн платформе monitoring.meteo.uz и в мобильном приложении AirUz.

На втором этапе предусмотрена установка автоматических станций мониторинга воздуха по всей республике и принятие международных стандартов в мониторинге воздуха.

На третьем этапе планируется интегрировать результаты мониторинга в Единую геоинформационную базу данных республики и международные информационные системы.

«Станции будут установлены на грантовые средства и в результате полного ввода в эксплуатацию, мониторинг качества воздуха будет осуществляться ежечасно в соответствии с международными стандартами. Граждане смогут точно узнать уровень загрязнения воздуха по месту жительства и его причины», - говорится в сообщении фонда Мирзиёевой.

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