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  22 октября 2020
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Сенат Узбекистана одобрил задержание автомобилей при нарушении карантина

CentralAsia (UZ) -  Сенат Олий Мажлиса Узбекистана 21 октября одобрил закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Законом вносятся изменения, которыми разрешается органам внутренних дел задерживать и досматривать транспортные средства при нарушении карантина. Задержание производится до рассмотрения дела об административном правонарушении.

Законом также сотрудники профилактики правонарушений органов внутренних дел и службы безопасности дорожного движения наделяются полномочиями наложения административных наказаний за выброс мусора или других предметов из транспортных средств. Сейчас в кодексе не указано, кто может выписывать штрафы за это правонарушение.

Для вступления в силу закона его должен подписать президент.

По данным ГУБДД МВД Узбекистана на 15 сентября, на штрафстоянки было помещено более 155,8 тысячи автомобилей за нарушение карантинных правил.

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