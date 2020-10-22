Казахстанка нашла потерянный 9 лет назад в горах ботинок. Фото

CentralAsia (KZ) - В 2011 году альпинистка Анна Софрыгина сорвалась со скалы, сломала руку и потеряла ботинок в Заилийском Алатау. Этот случай круто изменил ее жизнь: девушка практически перестала ходить в горы и занялась триатлоном. Но совсем недавно ее муж Александр Софрыгин случайно нашел потерянную девять лет назад обувь, передает Tengrinews.kz.

Активно заниматься спортивным туризмом Анна начала в 18 лет. В то время вся ее жизнь проходила в горах, она ходила в походы, взбиралась на скалы. Это занятие и свело ее с будущим мужем Александром Софрыгиным. Пара расписалась в 2008 году.

Высота пика Орджоникидзе составляет 4410 метров, этот маршрут считается сложным. Для восхождения нужно пройти через ледник Туюк-Су, перелезть через скалы и разрушенный гребень, затем взобраться по 10-метровой плите крутизной 45-50 градусов. А после спуститься по 20-метровой стенке на веревке.

«Ночь перед восхождением была жуткая, никто не мог уснуть. И вдруг страшный гул. Я соскочила. Помню, как Саша спокойным голосом сказал: «Успокойся. Если это камни летят с Маяка, нам никуда не деться».

Утром мы увидели, что в районе пика Молодежного сошел ледник размером со стадион. Поднялись на перевал. Я не хотела идти. Несколько раз просила оставить меня на перевале, плохо себя чувствовала, но потом взбодрилась и пошла. Саша мне выдал новые кошки, новые ботинки», - поделилась Анна.

Она рассказывает, что альпинисты все время шли цепочкой, привязав к поясу общую веревку. Впереди был Александр Софрыгин. Девушка была третьей по счету в связке, находилась между самыми опытными спортсменами.

«Мы дошли до площадки. Сашу уже не было видно за перегибом, еще один наш товарищ Дима находился в 25 метрах выше меня на страховочной станции. Мы должны были проходить этот участок в связке, но я решила пройти его на жумаре (элемент снаряжения для подъема по веревке - прим. автора). Попросила Диму закрепить веревку и начала движение вверх. Уже на станции я совершила недопустимую ошибку. Прежде чем встать на самостраховку, я выщелкнула жумар, и именно в этот момент Айдар, шедший за мной, сделал пару шагов по склону и сорвался.

Я почувствовала сильный рывок, удар спиной... Потом еще один и еще. Дальше - тишина. Я отключилась на пару минут. Когда пришла в себя, мы лежали на двухметровой площадке, на которую я чудом приземлилась. А ведь могла улететь к подножью Орджоникидзде, что в одну, что в другую сторону», - рассказала она.

Анна Софрыгина выжила чудом. Когда девушка очнулась после падения, то начала паниковать, потому что не чувствовала своей руки.

«Шевелилось только плечо. Я начала кричать: «Где моя рука, ее оторвало». В этот момент Саша добежал до перегиба и увидел нас. Его единственной его фразой было: «Главное - жива!»

Ребята осмотрели меня, оказалось, что руку закрутило за спину. Скорей всего, ее раздробил камень, к которому была привязана веревка, он упал следом за мной. Боли я не помню», - рассказала Анна.

С горы альпинистам удалось дозвониться до врача 4-й городской больницы Константина Морозова, который срочно выехал к ним навстречу. Но пострадавшей нужно было еще преодолеть трехчасовой спуск. И только в этот момент спортсмены обнаружили потерю.

«Ну все, пора вставать. «Аня, Аня!» - Саша смотрел на меня в недоумении. - «Ботинок где?» Конечно, я не знала, где ботинок. Мы обшарили площадку и поняли, что его сорвало с ноги во время падения. Саша снял свою обувь, а сам три часа спускался по морене босиком», - поделилась она.

И вот ботинок нашелся спустя девять лет. И помог в этом Александр Софрыгин. Он признается, что все это время пытался найти обувь, но искал не с той стороны горы.

Удивительно, что обувь практически не испортилась.

А вот Анна говорит, что ботинок - это последнее, о чем она думала и в момент ЧП, и в последующие годы. Неожиданную находку мужа она восприняла спокойно, хоть и немало удивилась.

«Это просто напоминание о произошедшем, вот и все. В горы с тех пор я хожу редко, больше занимаюсь триатлоном. Разряд по альпинизму так и не смогла повысить. Рука зажила, но все «железо» осталось на костях», - поделилась девушка.

И все же ботинок Анна постирала: обещает, что будет носить его во время пусть и редких, но все же походов в горы.

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