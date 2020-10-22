Почему Китай экстренно использует вакцину против COVID-19?

CentralAsia (CA) - В отдельных районах Китая экстренное применение вакцины от коронавируса является необходимой мерой для обеспечения здоровья и безопасности соответствующего персонала, заявил на пресс-конференции Совместного механизма профилактики и контроля Госсовета КНР директор Центра развития медицины и технологий в здравоохранении Национальной комиссии здравоохранения КНР Чжэн Чжунвэй.



По его словам, в последнее время в отдельных районах Китая были зафиксированы небольшие кластерные заражения, что свидетельствует о давлении с повторным распространением вируса.



Как пишет Жэньминь жибао, работники в отдельных сферах, например, сотрудники пограничного контроля, общественных служб и социальные работники, подвержены более высокому риску. Экстренная вакцинация является необходимым методом для обеспечения их безопасности. Срочное применение вакцины против СOVID-19 было начато на базе соответствующих законов и постановлений Китая. Вакцина прошла проверку на нескольких уровнях в соответствии с правилами ВОЗ . После введения экстренного использования вакцины КНР проинформировала представительство Китая в ВОЗ, а также получила одобрение.



Чжэн Чжунвэй сказал, что экстренное использование вакцины против COVID-19 проводится на добровольной основе, а также в условиях полной осведомленности и согласия тех, кому делаются прививки. Кроме этого, после введения вакцины будет проводиться последовательное наблюдение. Вплоть до настоящего времени у людей, которые прошли экстренную вакцинацию, не обнаружено никаких побочных эффектов, сообщений о заражениях работников в районах высокого риска нет.