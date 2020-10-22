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  22 октября 2020
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В Узбекистане женщина-инспектор смогла задержать угонщика автомобиля

CentralAsia (UZ) -  Инспектор Феруза Тошева смогла задержать угонщика автомобиля и вернуть автомобиль владельцу.

Как сообщили в ГУВД Ташкента, 20 октября в Мирабадском районе столицы был угнан автомобиль Cobalt. Ведомство опубликовало на сайте и в соцсетях фотографии угонщика с камер видеонаблюдения.

21 октября сотрудники правоохранительных органов начали поиски автомобиля. Автомобиль с государственным номером 01 V 457 DB был обнаружен в Чирчике.

В этот же день инспектор ДПС Феруза Тошева задержала угонщика и вернула автомобиль владельцу.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело.

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