Специалисты назвали главный недостаток iPhone 12

CentralAsia (CA) - Авторы первого обзора нового смартфона от Apple выявили у него серьезный недостаток. Как оказалось, iPhone 12 Pro довольно быстро разряжается, особенно при подключении к сетям 5G, сообщает РИА Новости.



По словам автора, после двух с половиной часов использования смартфона с включенным экраном у него осталось 18 процентов зарядки.

К таким же выводам пришли и эксперты портала Engadget, которые отметили, что люди, привыкшие к времени автономной работы iPhone 11, будут немного разочарованы этим показателем у новой модели.



Apple представила новую линейку iPhone на прошлой неделе. В нее вошли четыре смартфона: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.