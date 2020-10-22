В Узбекистане запланированы клинические испытания китайской вакцины от коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 21 октября Министерство инновационного развития провело переговоры с представителями Института микробиологии Китайской академии наук и Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical по организации клинических испытаний рекомбинантной вакцины против коронавируса в Узбекистане.

В ходе переговоров было отмечено, что в случае успешного завершения всех этапов клинических испытаний Узбекистан одним из первых закупит эту вакцину по более низкой цене.

Как сообщает Минздрав Узбекистана, эксперты Министерства инновационного развития обсудили с китайскими партнерами организацию процесса вакцинации, подготовку к процессу.