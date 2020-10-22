В МИД Таджикистана прошла встреча с главой Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев

- Таджикистан, общество
- 12:23, 22 октября 2020
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CentralAsia (TJ) - Вновь назначенный глава представительства Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Таджикистане Мулугета Зевди вручил верительную грамоту заместителю министра иностранных дел Таджикистана Музаффару Хусейнзода.
Как сообщает пресс-служба МИД РТ, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по важным направлениям сотрудничества между Таджикистаном и УВКБ ООН, и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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