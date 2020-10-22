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  22 октября 2020
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В МИД Таджикистана прошла встреча с главой Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев

CentralAsia (TJ) -  Вновь назначенный глава представительства Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Таджикистане Мулугета Зевди вручил верительную грамоту заместителю министра иностранных дел Таджикистана Музаффару Хусейнзода.

Как сообщает пресс-служба МИД РТ, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по важным направлениям сотрудничества между Таджикистаном и УВКБ ООН, и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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