В МИД Таджикистана прошла встреча с главой Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев

CentralAsia (TJ) - Вновь назначенный глава представительства Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Таджикистане Мулугета Зевди вручил верительную грамоту заместителю министра иностранных дел Таджикистана Музаффару Хусейнзода.



Как сообщает пресс-служба МИД РТ, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по важным направлениям сотрудничества между Таджикистаном и УВКБ ООН, и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.



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