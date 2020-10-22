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  22 октября 2020
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В России за сутки коронавирус выявлен почти у 16 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки зарегистрирован 15 971 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 116 (25,8%). Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зафиксировано 1 463 306 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 55,6 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 512 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 321 958 человек.

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