В России за сутки коронавирус выявлен почти у 16 тыс. человек

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки зарегистрирован 15 971 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 116 (25,8%). Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зафиксировано 1 463 306 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 55,6 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 512 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 321 958 человек.