Число жертв коронавируса в России превысило 25 тысяч

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CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавируса скончались 290 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 66 и Санкт-Петербурге – 24.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 25 242 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 1 463 306 человек, из них выздоровели — 1 107 988, под медицинским наблюдением остаются 321 958 пациентов.