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  22 октября 2020
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Инфекционист назвала три этапа развития коронавируса
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото

CentralAsia (CA) -  Инфекционист Ольга Голубовская рассказала о трех фазах развития коронавируса. При этом около 80% больных выздоравливают на первой стадии заболевания, пишет «Корреспондент».

Голубовская подчеркнула, что этот вирус нельзя сравнивать с гриппом.

«Ничего общего с гриппом эта болезнь не имеет. Ни по нагрузкам на систему здравоохранения, ни по последствиям для больного. Коронавирусная инфекция — это длительное заболевание», - сказала она.

Первый этап — это первая неделя заболевания, когда больные себя чувствуют, в основном, практически здоровыми. У 80% людей заболевание и заканчивается на этой стадии. Пациенты должны обращаться к врачу, пить витамины. Инфекционист призвала не принимать антибактериальные и гормональные препараты.

Второй этап — в этой фазе от 10 до 30% заболевших. Это поражение органов и системы организма. Все лечение направлено на сдерживание шторма иммунной системы. Длится эта фаза до трех недель. Применяют все методы лечения.

Третий этап — «постковидный синдром». Пациентам нужно находится под наблюдением. Человек может до месяца находится на больничном после выздоровления.

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