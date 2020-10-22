Инфекционист назвала три этапа развития коронавируса

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CentralAsia (CA) - Инфекционист Ольга Голубовская рассказала о трех фазах развития коронавируса. При этом около 80% больных выздоравливают на первой стадии заболевания, пишет «Корреспондент».



Голубовская подчеркнула, что этот вирус нельзя сравнивать с гриппом.



«Ничего общего с гриппом эта болезнь не имеет. Ни по нагрузкам на систему здравоохранения, ни по последствиям для больного. Коронавирусная инфекция — это длительное заболевание», - сказала она.



Первый этап — это первая неделя заболевания, когда больные себя чувствуют, в основном, практически здоровыми. У 80% людей заболевание и заканчивается на этой стадии. Пациенты должны обращаться к врачу, пить витамины. Инфекционист призвала не принимать антибактериальные и гормональные препараты.



Второй этап — в этой фазе от 10 до 30% заболевших. Это поражение органов и системы организма. Все лечение направлено на сдерживание шторма иммунной системы. Длится эта фаза до трех недель. Применяют все методы лечения.



Третий этап — «постковидный синдром». Пациентам нужно находится под наблюдением. Человек может до месяца находится на больничном после выздоровления.

