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  22 октября 2020
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В Узбекистане запущена электронная система записи к врачу

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане разработана и внедрена система «Электронная поликлиника», позволяющая записаться на прием к врачу. С её помощью можно записаться на прием онлайн через reg.ssv.uz.

После внедрения этой системы больше не будет очередей на прием к врачу, сообщает Минздрав.

В настоящее время семейные поликлиники Ташкента и столичной области подключены к информационной системе «Электронная поликлиника». Ведутся работы по подключению к системе поликлиник по всей стране.

"С помощью этой системы граждане смогут записаться на прием в удобное время, не выходя из дома, получить информацию о докторе и учреждении, а также оценить качество полученных медицинских услуг. Преимущества данной системы для поликлиник - автоматизированная регистрация данных, возможность ведения единой электронной амбулаторной медицинской карты в семейных поликлиниках", - отмечается в сообщении.

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