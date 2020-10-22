Барак Обама впервые публично поддержал Байдена

Барак Обама // Jonathan Ernst/Reuters

CentralAsia (CA) - Бывший президент США Барак Обама впервые публично поддержал кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

44-ый президент США оценил правление 45-го американского лидера: «Это не риэлити-шоу, это просто риэлити. Это жизнь. А мы все должны были справляться с последствиями того, что он не воспринимал свою работу всерьез. Демократия не может функционировать, если те, кто, как предполагаются, занимают руководящий пост, постоянно врут и манипулируют», - цитирует его Euronews.

Накануне решающих дебатов, которые состоятся в луизианском Нэшвилле, Трамп отправился на встречу со своими сторонниками в соседнюю с Луизианой Северную Каролину.

В правила дискуссии были внесены изменения, которые президент США прокомментировал, отбывая из Белого дома: «То, что они теперь будут отключать микрофон во время ответов, это очень несправедливо, плохо и то, что не будет темы международных отношений. Модератор дебатов Кристен Уэлкер — очень ангажированная журналистка. Как и ее родители. Но пока я стою на фоне Белого дома, не так ли?» - сказал Трамп.

Пока Байден первенствует в соцопросах, но схожая ситуация была и четыре года назад, когда цифры показывали лидерство Хиллари Клинтон, но в результате Трамп заручился необходимым для победы количеством выборщиков.

Голосование уже идет, и свои голоса досрочно отдали, как сообщается, не менее 40 миллионов избирателей. Выборы назначены на 3 ноября.