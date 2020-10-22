Токаев призвал отказаться от мероприятий на 30-летие независимости Казахстана

Касым-Жомарт Токаев // Известия

CentralAsia (KZ) - Выступая на заседании Национального совета общественного доверия, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал не проводить многочисленные торжества в следующем году по случаю 30-летия независимости страны, а заниматься реформами в разных сферах, сообщает zakon.kz.

«Следующий год — это год 30-летия нашей независимости. Он должен пройти под знаком экономических и политических реформ, цифровизации, защиты прав людей, развития здравоохранения и образования, защиты экологии. Сейчас не время для проведения многочисленных торжеств по случаю этой важной исторической даты. Не откладывая дела в долгий ящик, мы обязаны в самые кратчайшие сроки добиться конкретных результатов», - сказал он.

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Статус независимого государства Казахстан получил 16 декабря 1991 года.