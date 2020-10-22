В Узбекистане на место умершего от пневмонии главы Алтынкульского района назначен новый

- Узбекистан, общество
- 15:30, 22 октября 2020
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CentralAsia (UZ) - На внеочередном заседании Алтынкульского районного Совета народных депутатов Матрузиев Икболбек Хасанбоевич назначен хокимом (главой) Алтынкульского района Андижанской области. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба хокимията Андижанской области.
Как сообщается, Матрузиев Икболбек родился в 1984 году в Джалакудукском районе Андижанской области. Матрузиев окончил Андижанский государственный университет в 2008 году.
Будущий глава района начал свою карьеру с работы в детском саду в Джалакудуке в 2003 году. Как сообщает администрация Андижанской области, до своего нынешнего назначения он работал начальником областного управления занятости.
Ранее сообщалось, что бывший глава Алтынкульского района Назирджон Уринбаев скончался в результате пневмонии.