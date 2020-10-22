АБР выделил Афганистану $110 млн на строительство ЛЭП из Узбекистана

CentralAsia (UZ) - 20 октября текущего года в рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Афганистан заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков провел ряд встреч с первым вице-президентом Афганистана Амруллой Салехом и главой администрации президента Мохаммадом Шокиром Каргаром.

Также состоялась расширенная встреча руководителей министерств и ведомств двух стран, в ходе которой подписано соглашение между Афганистаном и Азиатским банком развития (АБР) о финансировании проекта строительства линии электропередач «Сурхан – Пули-Хумри», предусматривающее выделение 110 млн долларов, сообщили в пресс-службе МИВТ.

Отмечается, что основная часть средств будет направлена на строительные работы, которые планируется осуществить со стороны узбекских подрядных организаций. Соответствующий контракт о строительстве данной ЛЭП между АО «Национальные электрические сети Узбекистана» и «ДА Афганистан Брешна Ширкат» будет подписан в ближайшей перспективе.

По итогам встречи участники выразили уверенность, что договоренности, достигнутые в рамках мероприятия, придадут действенный импульс двустороннему сотрудничеству и будут способствовать укреплению устойчивого развития в регионе Центральной Азии.