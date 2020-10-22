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  22 октября 2020
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Узбекистан и Таджикистан договорились восстановить авиасообщение

CentralAsia (TJ) -  Узбекские и таджикские власти договорились возобновить регулярные авиарейсы между Ташкентом и Душанбе.

"На сегодняшний день идет согласование точной даты открытия авиасообщения и графика частоты полетов между столицами двух государств", - сообщил «Азия-Плюс» источник в правительстве страны

Авиасообщение между Ташкентом и Душанбе было приостановлено 16 марта этого года.

Узбекистан, наряду с другими соседними странами, с 16 марта закрыл свои наземные границы с Таджикистаном.

Решение о приостановлении авиасообщения с Душанбе и некоторыми другими городами мира было принято правительством Узбекистана в связи с тем, что 15 марта в этой стране были обнаружены первые четыре случая заряжения коронавирусом.

Авиасообщение с Россией Таджикистан пока не восстановил: регулярные международные полёты между странами будут возобновлены только после стабилизации ситуации с коронавирусом COVID-19 и официального объявления об этом уполномоченными государственными органами. С таким заявлением выступило ранее Агентство гражданской авиации при правительстве Таджикистана.

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