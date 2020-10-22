В Узбекистане создаются Фонды по поддержке предпринимателей и экспорта

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане создается государственный Фонд поддержки предпринимательской деятельности. Это предусмотрено указом президента «О мерах по дальнейшему расширению финансовой поддержки экспортной деятельности», который Шавкат Мирзиёев подписал 21 октября.

Фонд будет оказывать поддержку предприятиям-экспортерам до 1 января 2022 года.

Согласно документу, до 1 января 2022 года Фонд предоставляет экспортерам компенсации по кредитам на предэкспортное финансирование, в том числе оборотные средства, в размере до 50%.

Фонд также предоставляет поручительство по кредитам банков, выделяемым на предэкспортное финансирование, в том числе оборотные средства, в размере до 50% от суммы кредита, но не более 8 млрд сумов.

Фонд поручается независимо от наличия задолженности по ранее полученным кредитам, при условии наличия положительной кредитной истории.

При Агентстве продвижения экспорта создается Фонд по поддержке экспорта. Его ресурсная база будет сформирована за счет средств Фонда реконструкции и развития в размере 100 млн долларов и займов международных финансовых институтов и частных компаний.