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  22 октября 2020
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Эксперты назвали идеальный возраст для вступления в брак
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Социологи из США назвали возраст, когда лучше всего вступать в брак. Люди, поженившиеся в этот период, гораздо реже разводятся, чем те, кто узаконил свои отношения ранее или позже, сообщает «Корреспондент».

Оптимальный возраст для вступления в брак, считают специалисты, — это от 28 до 32 лет.

«На этом этапе жизни у вас достаточно опыта, чтобы знать, что вы ищете, но у вас также есть много энергии для выполнения повседневных обязанностей в семье. Вы уже профессионал в своей профессии, а значит, вам не придется беспокоиться о финансах», - утверждают социологи.

Если же пара женится раньше, то построить счастливую семью им может помешать юношеский максимализм и отсутствие жизненного опыта.

Если позже, то устоявшиеся привычки и неготовность жертвовать или идти на компромиссы скажется на качестве и длительности семейной жизни.

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