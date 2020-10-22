Видео — Казахстанец прокатил бывшую жену на капоте машины

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CentralAsia (KZ) - В Нур-Султане мужчина прокатил бывшую жену на капоте своей машины, сообщает пресс-служба Департамента полиции столицы.

Семейная драма развернулась глубокой ночью на привокзальной площади по улице Гете, отметили в полиции.

В ходе разговора, который проходил в салоне автомашины, между парой произошел словесный конфликт. Со слов женщины, она вышла из машины, но забыла документы в машине. Муж, не открыв ей двери начал движение, и в это время она запрыгнула на капот автомобиля. Несмотря на это водитель, продолжил движение, набирая скорость.

Проезжавшие мимо водители, увидев женщину на капоте, пытались остановить водителя, но он, не снижая скорости, обгонял попутные автомобили. В итоге водители блокировали автомобиль.

Сотрудники Центра оперативного управления по камерам видеонаблюдения заметили ночную погоню и направили на место экипаж автопатрульной полиции. Прибывшие на место происшествия полицейские, доставили водителя и женщину в управление полиции.

Бывшие супруги после разбирательства претензий друг к другу не имели. Женщина не пострадала. По данному факту в отношении водителя Kia Cerato возбуждено административное производство по статье 593 ч.1 Кодекса РК об административных правонарушениях.

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