Дочь Гульнары Каримовой сообщила о плохом состоянии матери

CentralAsia (UZ) - 22 октября внучка покойного первого президента Узбекистана Иман Каримова на своей странице в Instagram написала об ухудшении состояния здоровья своей матери, Гульнары Каримовой, отбывающей наказание в женской колонии КИН-21 под Ташкентом.

«Нам стало известно, что состояние Гульнары Каримовой сугубо ухудшилось за прошедшие несколько дней, — пишет Иман в Facebook. — Наших адвокатов осведомили в телефонном звонке, что Гульнара сейчас находится в санчасти, с сильным воспалением обоих лёгких. Медицинскую помощь ей не оказывают, сдать тест на Ковид-19 не разрешают, передать лекарства и аппараты для лечения так же запрещено», - отмечается в сообщении.

По словам Иман, «все усилия юристов, детей и близких ей людей создать условия для лечения намеренно блокируются со ссылкой на приказ из администрации президента Узбекистана».

Иман Каримова обвиняет нынешнего президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Абдуллу Арипова в плохом состоянии ее матери.

В 2017 году, после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова, его старшую дочь Гульнару Каримову осудили в Узбекистане на 10 лет лишения свободы, признав виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний.

После вынесения приговора Каримова некоторое время жила под домашним арестом. Но в марте 2019 года ее отправили в женскую колонию №21 в Зангиатинском районе Ташкентской области, обвинив в «злостном» нарушении условий домашнего ареста.

По третьему уголовному делу Каримову приговорили к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы. Ее и еще несколько человек обвинили в том, что они «в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах».

По версии следствия, Гульнара Каримова контролировала организованную группу, которая в течение 12 лет незаконно завладела активами на сумму 51,1 млрд сум (около 5 миллиона долларов США).