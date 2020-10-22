У белорусского оппозиционера Латушко выявили коронавирус

Павел Латушко // Tut.by

CentralAsia (CA) - Один из лидеров оппозиции Беларуси Павел Латушко заявил, что у него диагнозтировали коронавирусную инфекцию.

«К сожалению, у меня диагностировали коронавирус. В целом чувствую себя хорошо, температуры нет. Я нахожусь в самоизоляции, но продолжаю работать», - сообщил он на своем Телеграм-канале.

Павел Латушко — белорусский государственный, политический и общественный деятель, член Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса.