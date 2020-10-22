У белорусского оппозиционера Латушко выявили коронавирус
- Азия и мир, общество
- 17:17, 22 октября 2020
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CentralAsia (CA) - Один из лидеров оппозиции Беларуси Павел Латушко заявил, что у него диагнозтировали коронавирусную инфекцию.
«К сожалению, у меня диагностировали коронавирус. В целом чувствую себя хорошо, температуры нет. Я нахожусь в самоизоляции, но продолжаю работать», - сообщил он на своем Телеграм-канале.
Павел Латушко — белорусский государственный, политический и общественный деятель, член Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса.