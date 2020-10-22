Фото — В Минске началась акция протеста людей с инвалидностью
- Азия и мир, общество
- 17:34, 22 октября 2020
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CentralAsia (CA) - На площади Независимости в Минске началась акция протеста людей с инвалидностью, сообщает белорусский портал Tut.By.
Возле Красного костела собралось около 50 участников акции, среди них инвалиды-колясочники, у многих в руках цветы. Со стороны улицы Советской стоит два синих микроавтобуса, в которых находятся сотрудники милиции, передает портал.
Протесты по всей Беларуси начались сразу после президентских выборов, 9 августа. Демонстранты требуют проведения новых выборов. По данным ЦИК республики, на прошедших выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко.