Фото — В Минске началась акция протеста людей с инвалидностью

// Tut.by

CentralAsia (CA) - На площади Независимости в Минске началась акция протеста людей с инвалидностью, сообщает белорусский портал Tut.By.

Возле Красного костела собралось около 50 участников акции, среди них инвалиды-колясочники, у многих в руках цветы. Со стороны улицы Советской стоит два синих микроавтобуса, в которых находятся сотрудники милиции, передает портал.

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Протесты по всей Беларуси начались сразу после президентских выборов, 9 августа. Демонстранты требуют проведения новых выборов. По данным ЦИК республики, на прошедших выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко.