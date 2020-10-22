[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Фото — В Минске началась акция протеста людей с инвалидностью
// Tut.by

CentralAsia (CA) -  На площади Независимости в Минске началась акция протеста людей с инвалидностью, сообщает белорусский портал Tut.By.

Возле Красного костела собралось около 50 участников акции, среди них инвалиды-колясочники, у многих в руках цветы. Со стороны улицы Советской стоит два синих микроавтобуса, в которых находятся сотрудники милиции, передает портал.

Протесты по всей Беларуси начались сразу после президентских выборов, 9 августа. Демонстранты требуют проведения новых выборов. По данным ЦИК республики, на прошедших выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

print
  • В Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 10 574
  • AmCham Mongolia представила правительству предложения по улучшению деловой среды
  • Российскому журналисту Борису Корчевникову запретили въезд на Украину


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com