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  22 октября 2020
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Белорусская оппозиция стала лауреатом премии Сахарова

CentralAsia (CA) -  Европарламент объявил лауреата премии Сахарова «За свободу мысли» этого года. Им стала белорусская оппозиция «в лице Координационного совета - инициативы смелых женщин, политических и общественных деятелей» за свободу, сообщает Euronews.

Помимо демократической оппозиции Беларуси, в шорт-лист премии была включена группа экологических активистов из Гондураса и архиепископ иракского города Мосула Наджиб Михаэль Мусса.

Сама награда будет вручена 16 декабря. Премия имени Андрея Сахарова, советского правозащитника и физика, присуждается ежегодно с 1988 года. Ее лауреатами становятся лица и организации, защищающие права человека и основные свободы. Размер награды составляет 50 тысяч евро.

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