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  22 октября 2020
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Центральный банк Узбекистана сохранил основную ставку на прежнем уровне - 14%

CentralAsia (UZ) -  Правление Центрального банка Узбекистана сохранило основную ставку на уровне 14%, сообщили 22 октября в пресс-службе ЦБ.

Согласно прогнозу Центробанка, уровень инфляции в республике по итогам 2020 года составит 11−12,5%. Дальнейшие решения об изменении основной ставки будут приняты, исходя из формирования фактической и прогнозной динамики инфляции.

Рост экономики по итогам III квартала незначительно ускорился по сравнению с I полугодием, достигнув 0,4%. В то же время, в краткосрочном прогнозном горизонте рост экономики остается значительно ниже первоначальных оценок.

"Это связано с необходимостью более длительного периода времени для возврата к докризисным уровням из-за сокращения доходов населения, относительно осторожного потребительского поведения и неполного восстановления активности в отдельных секторах экономики", - отметили в ЦБ.

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