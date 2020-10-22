Мигрант из Туркменистана ограбил микрокредитную организацию в России

CentralAsia (TM) - В августе этого года временно пребывающий на территории Липецка (РФ) гражданин Туркменистана ворвался в помещение одного из офисов микрокредитной организации, сообщили липецкие СМИ.

Скрыв лицо за медицинской маской и используя в качестве оружия нож, гастарбайтер скомандовал: «Быстро - деньги!» Испугавшись за свою жизнь, менеджер передал грабителю все находящиеся на тот момент в кассе организации 9700 рублей (126 долларов).

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ («разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД РФ по Липецку нашли подозреваемого. Тот рассказал, что на преступление его толкнула безвыходная ситуация - долг перед знакомым, который он не смог вернуть вовремя по причине отсутствия у него работы.

В случае вынесения обвинительного приговора подсудимый может быть приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок до 10 лет.