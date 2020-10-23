В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 110 тысяч

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 179 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 23 октября сообщает оперативный штаб.



В разрезе регионов:

- город Алматы - 44;



- город Нур-Султан - 20;

- Восточно-Казахстанская область - 20;

- Павлодарская область - 20;

- Карагандинская область - 16;

- Акмолинская область - 10;

- Северо-Казахстанская область - 10;

- Атырауская область - 9;

- Западно-Казахстанская область - 8;

- Алматинская область - 6;

- Костанайская область - 6;

- Жамбылская область - 3;



- Актюбинская область - 2;



- Кызылординская область - 2;



- Мангистауская область - 2;

- город Шымкент - 1.



Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 110 086 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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