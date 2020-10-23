В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 110 тысяч

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 179 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 23 октября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 44;
- город Нур-Султан - 20;
- Восточно-Казахстанская область - 20;
- Павлодарская область - 20;
- Карагандинская область - 16;
- Акмолинская область - 10;
- Северо-Казахстанская область - 10;
- Атырауская область - 9;
- Западно-Казахстанская область - 8;
- Алматинская область - 6;
- Костанайская область - 6;
- Жамбылская область - 3;
- Актюбинская область - 2;
- Кызылординская область - 2;
- Мангистауская область - 2;
- город Шымкент - 1.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 110 086 случаев заражения коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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