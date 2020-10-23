ВОЗ зафиксировала рекордный прирост зараженных COVID-19 за сутки

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в мире зарегистрировано 423 819 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 6424 человека, следует из данных Всемирной организации здравоохранения.



Отмечается, что данный показатель стал рекордным с начала пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 17 октября — почти 413 тыс. зараженных за сутки.

На Центральной Азии лидером по количеству зараженных является Казахстан, коронавирус в республике выявлен у более 110 тыс. человек, затем Узбекистан — 64 439, Кыргызстан — 54 006, Таджикистан — 10 653, власти Туркменистана официально не сообщали о случаях заражения COVID-19 в стране.