За сутки в Узбекистане выявили 302 случая коронавируса

CentralAsia (UZ) - За сутки, 22 октября, в Узбекистане зарегистрировано 302 новых случая заболевания, сообщил Минздрав. Общее количество случаев коронавируса достигло 64 518.



За сутки скончались 4 пациента с коронавирусом, в результате чего общее количество летальных исходов достигло 540.

В настоящее время из 64 518 зарегистрированных пациентов 61 734 выздоровели, а уровень лечения составляет 95%.

Из 2244 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 287 находятся в тяжёлом состоянии, а 78 - в критическом.