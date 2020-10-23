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  23 октября 2020
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За сутки в Узбекистане выявили 302 случая коронавируса

CentralAsia (UZ) -  За сутки, 22 октября, в Узбекистане зарегистрировано 302 новых случая заболевания, сообщил Минздрав. Общее количество случаев коронавируса достигло 64 518.

За сутки скончались 4 пациента с коронавирусом, в результате чего общее количество летальных исходов достигло 540.

В настоящее время из 64 518 зарегистрированных пациентов 61 734 выздоровели, а уровень лечения составляет 95%.

Из 2244 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 287 находятся в тяжёлом состоянии, а 78 - в критическом.

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