Трамп заявил, что американская вакцина от COVID-19 будет готова в течение нескольких недель
- Азия и мир, общество
- 9:16, 23 октября 2020
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CentralAsia (CA) - Во время предвыборных дебатов с кандидатом на пост президента США Джо Байденом действующий глава государства Дональд Трамп заявил, что американская вакцина от COVID-19 будет готова в течение нескольких недель.
«Вакцина идет, она готова, ее объявят в течение недель», - сказал он.
Однако он отметил, что это не гарантировано.
В городе Нэшвилле штата Теннесси состоялись заключительные дебаты кандидатов на президенты США. Выборы состоятся 3 ноября.