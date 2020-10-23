Трамп заявил, что американская вакцина от COVID-19 будет готова в течение нескольких недель

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CentralAsia (CA) - Во время предвыборных дебатов с кандидатом на пост президента США Джо Байденом действующий глава государства Дональд Трамп заявил, что американская вакцина от COVID-19 будет готова в течение нескольких недель.

«Вакцина идет, она готова, ее объявят в течение недель», - сказал он.



Однако он отметил, что это не гарантировано.



В городе Нэшвилле штата Теннесси состоялись заключительные дебаты кандидатов на президенты США. Выборы состоятся 3 ноября.