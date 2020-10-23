За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 108 человек

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 108 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 105 493 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 177;

- Нур-Султан - 13 701;

- Атырауская область - 11 021;

- Карагандинская область - 9971;

- Восточно-Казахстанская область - 8385;

- Западно-Казахстанская область - 6771;

- Шымкент - 5129;

- Алматинская область - 4810;

- Жамбылская область - 4078;

- Северо-Казахстанская область - 4075;

- Павлодарская область - 3923;

- Туркестанская область - 3338;

- Акмолинская область - 3337;

- Мангистауская область - 3274;

- Актюбинская область - 3220;

- Костанайская область - 3163;

- Кызылординская область - 3120.

Коронавирус в Казахстане

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