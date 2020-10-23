Туркменистан восстановил подачу электричества в Узбекистан

CentralAsia (TM) - В Туркменистане завершили ремонтные работы высоковольтной электрической сети после аварийной ситуации.

Подача электроэнергии из Туркменистана в Узбекистан восстановилась, сообщили в АО «Национальные электрические сети Узбекистана.

Ранее, 21 октября, была отключена высоковольтная электрическая сеть 500 кВ туркменской энергосистемы «Сердар-Марийская ГРЭС». По этой воздушной сети в Узбекистан было импортировано до 750 МВт электроэнергии. Из-за неисправности в воздушной сети, в результате срабатывания аварийной автоматики, потребители в энергосистеме Узбекистана мощностью 316 МВт были временно отключены от сети. В целях обеспечения электроэнергией потребителей в Узбекистане процесс выработки электроэнергии парогазовыми станциями и гидроэлектростанциями АО «ТЭЦ» и «Узбекгидроэнерго» продолжился по плану, что составляет основную часть суточного потребления в стране (около 94 - 97 процентов).