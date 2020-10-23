В Узбекистане студентам разрешили оплачивать контракт четыре раза в год

CentralAsia (UZ) - Студентам вузов Узбекистана предоставлена возможность оплачивать контракт в течение учебного года, разделив его стоимость на четыре равные части, сообщает Минвуз.

Начиная с 2020/2021 учебного года студенты вузов, обучающиеся на платно-контрактной основе, могут платить за обучение в четырех равных долях. Не менее 25% установленной стоимости оплаты оплачивается до 15 сентября для абитуриентов, рекомендованных к зачислению в состав студентов и до 1 октября для студентов старших курсов или до срока продленного ректором вуза.



Не менее 50% установленной стоимости до 1 января, 75% до 1 апреля и 100% до 1 июля или до сроков продленных ректором вуза.