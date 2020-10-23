Европа бьет рекорды по числу зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки во Франции зарегистрирован максимальный с начала пандемии прирост числа случаев коронавируса — более 41 тыс. зараженных.

Как сообщает Euronews, эти данные были объявлены, когда правительство сообщило о распространении комендантского часа на большую часть департаментов страны. Премьер-министр Жан Кастекс назвал «тяжёлой» и «тревожной» эпидемическую ситуацию в Европе и во Франции в частности:

«Комендантский час будет введен в 54 департаментах и ​​еще на одной заморской территории. В общей сложности он затронет 46 миллионов граждан. Вирус ускоряется, поэтому мы должны быстрее принимать запланированные меры. Эти ограничения — серьезное испытание, я понимаю, но я также вижу, что их соблюдают», - сказал он.

В Бельгии госпитализированы более трех тысяч больных COVID-19, в том числе бывшая премьер-министр Софи Вильмес — она находится в отделении интенсивной терапии. Ее представитель говорит, что политик в сознании и чувствует себя «относительно неплохо».

В правительстве отмечают, что если число больных будет увеличиваться нынешними темпами, то уже к середине ноября реанимации столкнутся с нехваткой коек.

В Германии заболеваемость ниже, чем в Бельгии и, тем более, Франции, но и там показатели стали хуже, чем когда-либо с начала пандемии, сообщает телеканал. По данным Института Коха, за сутки зарегистрированы более 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

На этом фоне правительство ФРГ расширило список эпидемически опасных регионов Европы — в него попали популярные горнолыжные курорты Австрии, Италии и Швейцарии — наряду с такими городами, как Лиссабон, Дублин и Копенгаген. По возвращении из так называемых «красных зон» в Германию необходимо сдать тест на коронавирус и соблюдать карантин до получения результата.