В Польше ужесточили закон об абортах

- Азия и мир, общество
- 9:41, 23 октября 2020
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CentralAsia (CA) - Конституционный суд Польши принял решение, которое фактически запрещает проведение в стране абортов, сообщает ВВС.
Судьи признали несоответствующим Конституции положение законодательства, которое разрешало женщине прервать беременность в случае обнаружения у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни.
Этим положением обосновывалось примерно 98% абортов, которые легально провели в стране в прошлом году.
Активисты и правозащитники, протестовавшие против ужесточения законодательства, заявляют, что последствием такого решения Конституционного суда станет дальнейшее нарастание в Польше «абортивного подполья», а жертвами нелегальных абортов могут стать тысячи польских женщин.
Решение Конституционного суда приветствовали представители правых и консервативных сил, которые составляют немалую часть сторонников нынешней польской власти.
Польское законодательство об абортах и до принятия этого решения было одним из самых суровых в Европе.
В начале 90-х, после падения коммунистического режима, в Польше бушевала острая дискуссия на тему допустимости абортов в новом государстве.
Чрезвычайно влиятельная в этой стране католическая церковь и консервативные политические круги выступали за полный запрет абортов. Левые и либеральные партии протестовали против законодательного запрета искусственного прерывания беременности.
В результате в 1993 году был принят закон о планировании семьи, охране плода и условиях допустимости прерывания беременности.
В этом законе перечислялись три условия легальности аборта:
- если беременность представляет угрозу жизни или здоровью матери;
- если медицинское освидетельствование покажет наличие у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни;
- если беременность наступила в результате уголовно наказуемого деяния.