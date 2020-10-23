В Польше ужесточили закон об абортах

Активисты и правозащитники, протестовавшие против ужесточения законодательства, заявляют, что последствием такого решения Конституционного суда станет дальнейшее нарастание в Польше «абортивного подполья», а жертвами нелегальных абортов могут стать тысячи польских женщин.

Решение Конституционного суда приветствовали представители правых и консервативных сил, которые составляют немалую часть сторонников нынешней польской власти.

Польское законодательство об абортах и до принятия этого решения было одним из самых суровых в Европе.

В начале 90-х, после падения коммунистического режима, в Польше бушевала острая дискуссия на тему допустимости абортов в новом государстве.

Чрезвычайно влиятельная в этой стране католическая церковь и консервативные политические круги выступали за полный запрет абортов. Левые и либеральные партии протестовали против законодательного запрета искусственного прерывания беременности.

В результате в 1993 году был принят закон о планировании семьи, охране плода и условиях допустимости прерывания беременности.

В этом законе перечислялись три условия легальности аборта: