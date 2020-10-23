Минэнерго Узбекистана пообещало решить претензии бастовавших рабочих завода

CentralAsia (UZ) - Министр энергетики, Министр занятости и трудовых отношений, Хоким Кашкадарьинской области, представители АО «Узбекнефтегаз» провели встречу с рабочими, которые принимали участие в инциденте, имевшем место утром 21 октября на одной из стройплощадок компании GTL в Гузарском районе Кашкадарьинской области.

Как сообщило Минэнерго, был организован открытый диалог с рабочими, выразившими своё недовольство и принявшими участие в инциденте.

Как прозвучало в ряде выступлений рабочих, основным волнующим их вопросам стало снятие жестких карантинных мер, то есть возвращение к режиму, принятому в работе вахтовым методом, - 22 дня работы на объекте и 8 дней отдыха. Во время пандемии был установлен режим работы без выезда с объекта в течение 40-45 дней, что привело к длительной разлуке с родными. Работниками был поднят вопрос и об очередях в столовых, более качественном питании, который необходимо решить.

Хокимом Кашкадарьинской области было одобрено снятие жестких мер карантинного режима, но с сохранением обязательного порядка соблюдения всех санитарных и эпидемиологический мер, со своевременной сдачей анализов на ПЦР.

Представителями руководящего состава был поднят вопрос о заработной плате сотрудников, на который был сделан основной акцент при обсуждении в социальных сетях и ряде СМИ. Рабочими данный факт нарушений трудового соглашения не был подтвержден. Заработная плата выдавалась своевременно.

Для изучения накопившихся у работников претензий и их решения будут организованы специальные рабочие группы, в состав которых войдут представители хокимията Кашкадарьинской области, профсоюзов компании «ENTER Engineering» и Министерства энергетики, Министерства занятости и трудовых отношений, АО «Узбекнефтегаз». Планируется организовать 3-4 таких рабочих группы для изучения спорных вопросов на постоянной основе.

Комиссия, под председательством хокима Кашкадарьинской области заверила людей, что уже прозвучавшие вопросы будут полностью изучены и максимально решены, отметили в министерстве.

Ранее сообщалось о беспорядках на заводе в Кашкадарье, в которых приняли участие тысячи рабочих. Видео беспорядков распространились в соцсетях.