В Узбекистане начали выплачивать просроченную зарплату рабочим после массовых протестов

CentralAsia (UZ) - Узбекская компания Enter Engineering начала выплачивать просроченную зарплату рабочим, занятым на строительстве крупного завода по сжижению газа Uzbekistan GTL, после акций протеста.

О том, что выплаты начались, сообщил чиновник, представившийся членом специальной группы компании, расследовавшей массовые протесты, случившиеся днем ранее, 22 октября. Несколько рабочих подтвердили, что получили просроченную зарплату за последние три месяца.

21 октября тысячи рабочих на строящемся объекте в Гузорском районе устроили беспорядки, штурмовав административное здание объекта.

На видео с места событий и распространённых в соцсетях были видны разграбленные офисы со сломанной мебелью и компьютерами.

Некоторые работники объекта сообщили, что в Гузорский район были направлены силы Национальной гвардии, безопасности и полиция.

Информация о пострадавших не разглашается.

Один из рабочих рассказал на условиях анонимности, что протест разгорелся после того, как работодатель, компания Enter Engineering, не обеспечила сотрудников едой вечером 20 октября, что усугубило недовольство рабочих из-за невыплаты зарплат.

Представитель компании заявил, что беспорядки начались после того, как рабочие не смогли открыть массивную дверь столовой с электронным управлением из-за неисправности системы.

22 октября рабочий заявил, что помимо просроченной зарплаты и проблем с питанием, одной из основных причин беспорядков были карантинные ограничения, из-за которых смены откладывались, а рабочих вынуждали оставаться на строительной площадке предприятия в течение длительного периода времени, не позволяя им видеться с близкими.

Пресс-секретарь генерального прокурора Узбекистана Хаёт Шамсутдинов сообщил журналистам, что ситуация расследуется.