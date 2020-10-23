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  23 октября 2020
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В США зарегистрирован первый препарат против коронавируса

CentralAsia (CA) -  Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) впервые зарегистрировало препарат для лечения коронавируса, сообщает CBS News.

Так, первым регистрацию прошел препарат «Ремдесивир», который с весны этого года был разрешен к применению в США в экстренных случаях.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что, согласно исследованиям организации, «Ремдесивир» практически не продемонстрировал эффективности при лечении коронавируса.

Сообщается, что президент США Дональд Трамп тоже использовал «Ремдесивир» при лечении коронавируса в начале октября.

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