Мэра французского города Брон угрожают обезглавить

// CELINE BREGAND/SIPA

CentralAsia (CA) - В городе Броне, пригороде Лиона в четверг появились надписи с угрозами в адрес мэра Жереми Брео. Ярлыки содержат слова «мы отрежем тебе голову», сообщает французское издание Valeurs actuelles.

Несмотря на то, что эти угрозы появились спустя шесть дней после убийства террористом школьного учителя истории Самюэля Пати, это не первый раз, когда местному избранному чиновнику угрожают смертью, уточняет журнал.

Год назад, 10 октября, на стенах города уже появлялись угрозы в его адрес. В тот раз, по данным actuLyon, они появились на следующий день после операции, проведенной национальной и муниципальной полицией, в результате которой было изъято большое количество наркотиков. По мнению мэра, между этой операцией и угрозами в его адрес была прямая связь.

Убийство Самюэля Пати произошло в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин, 16 октября. Учитель французской средней школы Самюэль Патибыл убит и обезглавлен в результате акта исламского терроризма.

На уроке свободы слова Пати показал своим ученикам карикатуру на исламского пророка Мухаммеда, опубликованную изданием Charlie Hebdo 2 июля 2008 года.Террорист-одиночка убил и обезглавил Пати 30-сантиметровым ножом. Убийца выразил возмущение тем, что, по его мнению, Пати унизил пророка Мухаммеда. Преступник, 18-летний беженец, гражданин России чеченского происхождения, был застрелен полицией во время задержания. Это убийство было одним из нескольких исламистских нападений во Франции за последние годы и потрясло французское общество и политические круги.