Ташкент ежедневно на закупку перчаток для пассажиров общественного транспорта тратит $1,6 тысяч

CentralAsia (UZ) - Ежедневно на закупку перчаток для пассажиров общественного транспорта тратится 16,8 миллиона сумов ($1,6 тыс), сообщает пресс-служба «Тошшахартрансхизмат».

В ведомстве отметили, что в день приобретается 300 тысяч пар перчаток.

Ранее сообщалось, что обязательное ношение перчаток в столичном общественном транспорте (автобусы, метро, такси) Ташкенте ввели с 19 октября. При этом, каждому пассажиру полагается получить бесплатные перчатки при каждой посадке в общественный транспорт.