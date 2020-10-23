Ташкент ежедневно на закупку перчаток для пассажиров общественного транспорта тратит $1,6 тысяч

- Узбекистан, общество
- 11:00, 23 октября 2020
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|Продолжение: В общественном транспорте Ташкента перчатки пассажирам будут выдавать бесплатно, — Минтранс
|Предыстория: В Ташкенте пассажиров общественного транспорта обязали носить медицинские перчатки
CentralAsia (UZ) - Ежедневно на закупку перчаток для пассажиров общественного транспорта тратится 16,8 миллиона сумов ($1,6 тыс), сообщает пресс-служба «Тошшахартрансхизмат».
В ведомстве отметили, что в день приобретается 300 тысяч пар перчаток.
Ранее сообщалось, что обязательное ношение перчаток в столичном общественном транспорте (автобусы, метро, такси) Ташкенте ввели с 19 октября. При этом, каждому пассажиру полагается получить бесплатные перчатки при каждой посадке в общественный транспорт.