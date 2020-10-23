Таджикистан и Япония обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

- Таджикистан, общество
- 11:03, 23 октября 2020
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CentralAsia (TJ) - Первый заместитель министра иностранных дел Таджикистана Хусрав Нозири встретился с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Таджикистане Такаюки Мияшита. Об этом сообщает пресс-служба МИД РТ.
Отмечается, что на встрече были рассмотрены вопросы двусторонних таджикско-японских отношений в различных областях сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по взаимодействию двух стран в рамках международных организаций, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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