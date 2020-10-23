В Туркменистане из-за коронавируса снизился размер взяток за отсрочку в армии, - СМИ

CentralAsia (TM) - В Халачском и Керкинском районах Лебапского велаята Туркменистана значительно снизился размер взяток за полугодовую отсрочку от армии.

Как сообщают источники turkmen.news, сейчас отсрочку можно «купить» за 2-3 тысячи манатов ($87-130 по рыночному курсу). Еще недавно в военкоматах даже не смотрели на тех, кто предлагал менее 5 тысяч ($217).

Источники издания полагают, что беспрецедентное снижение размера взяток связано с экономическим кризисом, усугубленным эпидемией COVID-19. Доходы людей значительно снизились, поэтому по прежним расценкам платить никто не готов.

«Узнав о снижении расценок, многие родители призывников стараются заплатить за отсрочку для сыновей, — рассказывает житель одного из районов области. — Те, у кого нет денег, берут в долг. Люди рассчитывают, что в эти полгода сыновья найдут работу, и такая небольшая сумма взятки легко «отобьется». Также существует надежда, что до весеннего призыва границы все-таки откроют, и молодые люди смогут уехать учиться или работать за рубеж».

Недавно turkmen.news сообщало о гибели сразу 14 призывников в Серхетабаде. Они попали в ДТП по дороге со сбора фисташек. Солдат погранслужбы направляли на сельхозработы, не имевшие никакого отношения к военной подготовке. При этом командование даже не позаботилось о том, чтобы обеспечить их безопасную транспортировку.