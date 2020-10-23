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  23 октября 2020
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Легендарному бразильскому футболисту Пеле исполняется 80 лет
// TASS/ZUMA/Ray Tang

CentralAsia (CA) -  23 октября исполняется 80 лет легендарному бразильскому футболисту Эдсону Арантису ду Насименту, которого все знают под школьным прозвищем Пеле.

Он завершил спортивную карьеру еще в 1977 году, но остается одним из самых знаменитых людей на Земле.

Пеле — единственный футболист в истории, трижды ставший чемпионом мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). Его рекорд по количеству забитых голов - 1281 в 1363 играх за клубы «Сантос» и «Нью-Йорк Космос» и сборную Бразилии — не побит никем.

ФИФА признала его величайшим футболистом, а МОК — величайшим спортсменом XX века.

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