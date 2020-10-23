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  23 октября 2020
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Эксперт рассказал, какие коды дают доступ к секретным функциям смартфона

CentralAsia (CA) -  У каждого производителя смартфонов инженерные коды разные, но в ряде случаев они могут совпадать. Коды предназначены для тонкой настройки аппарата и нужны, только если возникли какие-то проблемы с гаджетом, рассказал агентству «Прайм» руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток.

По его словам, пользоваться кодами удобно, если появились какие-то проблемы.

«Например, динамик вашего смартфона на максимальной громкости начал хрипеть. Пригодится могут коды для управления параметрами звука, доступа к процедурам внутреннего тестирования аппарата и мониторинга технических параметров», - рассказал эксперт.

«После ввода кода вы попадете в инженерное меню, где есть доступ к регулировкам звука, датчикам загрузки процессора, батареи, индикация приёма сигнала и другие. *#*#3646633#*#* – наиболее распространенный код входа в инженерное меню Android, но он действует далеко не на всех аппаратах», - добавил он.

Коды, подходящие для каждой конкретной модели смартфона, можно найти в интернете. Но прежде чем самому пробовать применить их, подумайте, нужно ли вам это. Ведь если что-то пойдет не так, вам придется ехать в сервис, вы можете нечаянно сбросить контакты или другие важные функции своего аппарата, заключил Черток.

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